Лису из Ленинградской области заметили идущей за покупками

Лису из Ленинградской области заметили идущей за покупками
Лису заметили в Выборгском районе Петербурга. Фото: "Грибы и Грибники СПб"

В Ленинградской области в Выборгском районе местные жители заметили лису, отправлявшуюся в магазин.

В социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Грибы и Грибники СПб» очевидец происходящего заснял, как лисица на мягких лапках, несмотря по сторонам, следует за покупками.

Рыжая плутовка среди белого дня прогуливалась возле продуктового магазина, что крайне поразило некоторых людей.

Накануне, в пятницу 21 мая пользователь Сети выложил данную фотографию, подписав, что сегодня она уже ничему не удивляется. Также же женщина предположила, что лисица отправилась за сыром.

Кроме того, многих изрядно напугал вид лисы. Пользователи отмечали , что она довольно исхудавшая. Высказывались предположения, что животному попросту нечего есть.

Все это наталкивало на мысли о бешенстве лисы.

Ранее Gazeta.Spb сообщала о чудесное спасении голубя, выловленного из реки Карповки.

ленобласть лиса общество


 

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