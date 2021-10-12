В Петербурге покажут работы Сальвадора Дали

В Петербурге в музее Фаберже с 13 октября открывается уникальная выставка работ испанского художника Cальвадора Дали.

Часть работ входила в личную коллекцию художника и будет показаны в России впервые. Всего будут представлены 23 живописных полотна, девять рисунков, 32 графические работы и шесть предметов из личной коллекции, которые ранее никогда не выставляли в других музеях. Все работы посвящены жене и музе Сальвадора Дали – Гале.

В частности, на выставке можно увидеть известную «Галарину», которая никогда не покидала Театр-музей Дали в Фигерасе со дня смерти мастера. Выставка продлится до 16 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что литография «Гала» была выставлена на продажу жителем Северной столицы за 50 тыс. рублей. И это еще не самое звездное предложение декабря от пользователей «Объявлений» ВКонтакте.