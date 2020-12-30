Житель Петербурга выставил на продажу оригинал литографии Сальвадора Дали

Литография «Гала» была выставлена на продажу жителем Северной столицы за 50 тыс. рублей. И это еще не самое звездное предложение декабря от пользователей «Объявлений» ВКонтакте.

Как сообщает компания «Юла», которая совместно с социальной сетью ВКонтакте является автором сервиса «Объявления», жители России выставили на продажу в декабре большое количество автографов известных личностей, а также раритетные вещи и Яйцо Фаберже.

Например, пользователь за 90 тыс. рублей продает автограф Мэрилин Монро, а другой за 30 тыс. рублей – Марлона Брандо. Кроме этого, один продавец оценил подпись Майкла Джексона в 50 тыс. рублей.

Также есть варианты и для любителей российского шоу-бизнеса. Россияне выставили на продажу большое количество автографов, поклонники смогут найти, как подпись Игоря Николаева, так и Дмитрия Маликова.

Кроме этого, есть и более редкие и крупные лоты. Так москвич выставил на продажу антикварную кровать XIXвека за 1,4 млн рублей. Ему смог ответить петербуржец, который ищет новых владельцев оригинальной литографии «Гала» Сальвадора Дали. Произведение искусства владелец оценил в 50 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эпидемиологи оценили опасность подарка в виде денег на Новый год из-за COVID-19.