Эпидемиологи оценили опасность подарка в виде денег на Новый год из-за COVID-19

Эпидемиологи оценили опасность подарка в виде денег на Новый год из-за COVID-19
Избавиться от вируса поможет минусовая температура. Фото: pixabay

Наличные деньги — не самый безопасный подарок на Новый год, поскольку, проходя через руки сотен тысяч людей, становясь рассадником микробов. Медики рассказали, как обезопасить такой презент.

Эпидемиологи напомнили, что любая поверхность, в том числе и денежные банкноты, являются потенциальными орудиями переноса инфекций.

Как сообщили «РИА Новости», специалист отметила, что банкноты являются хорошими переносчиками еще и из-за хранения в кошельках — относительно теплых местах с умеренной влажностью, где коронавирус чувствует себя комфортно.

Специалисты советуют подержать деньги при минусовой температуре, а только потом складывать их в подарочный конверт. Это поможет избавить купюры от вируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как выбрать лучший подарок на Новый год.

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