Психологи рассказали, как выбрать лучший подарок на Новый год

Они считают важным поговорить с человеком перед выбором презента.

Психологи рассказали, как не облажаться при покупке подарка на Новый год. Об этом пишет РИА Новости.

Специалисты считают, что нет ничего лучше, чем поговорить с тем, кого собираешься радовать. Можно аккуратно обсудить возможные варианты и проследить за реакцией человека. Если он на какие-то из них реагирует активно, то стоит взять идею на заметку.

“Блеск глаз, легкая полуулыбка, возможно, какие-то звуки, зачастую “мм”, “ах” или “ох”, могут говорить о том, что вы попали в цель”,

— прокомментировал психолог.

Другой эксперт убежден, что можно просто прямо спросить. Тогда удастся избежать неловких ситуаций и пустой траты денег.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что большинство россиян собираются встретить Новый год в кругу семьи.