Большинство россиян собираются встретить Новый год в кругу семьи

Граждане останутся либо дома, либо поедут на дачу.

Россияне рассказали, как планируют отмечать Новый год. Более половины, 60% граждан, заявили, что будут отмечать в кругу семьи дома или на даче. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на результаты опроса холдинга «Ромир».

Некоторые россияне также не против сходить в гости, таких оказалось 14% опрошенных. 17% пока не знают, чем хотят заняться, а 3% надеются отмечать Новый год в кафе, ресторанах и клубах. Некоторым гражданам предстоит работать в праздник. Нашлись и те, кто отправится в путешествия – по России и за рубеж.

Напоминаем, что в 2019 году желающих отметить в гостях и в ресторанах было больше. В связи с пандемией коронавируса их количество уменьшилось, граждане стремятся оставаться дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне массово отказываются от поездок в Петербург на Новый год.