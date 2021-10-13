Россияне предпочитают общаться с живыми ассистентами банков

Россияне предпочитают общаться с живыми ассистентами банков
Фото: Pixabay

Около половины россиян предпочитают живое общение с ассистентами банков виртуальным голосовым помощникам. Оценивают такой опыт положительно только 10,4% граждан, нейтрально относится 41%. Такие результаты показало исследование Webbankir. Об этом пишут РИА Новости.

Голосовые помощники очень часто, согласно результатам опроса, мешают получить нужную информацию из-за невозможности связаться с оператором. Так считает 62,6% граждан. Еще 52,5% считают, что роботы могут ответить только на самые простые вопросы, другие 33,5% общение виртуальных помощников в принципе не оценили как более удобное.

Однако есть и те люди, которые считают, что виртуальные ассистенты экономят время при получении информации. Примерно 5,6% считают, что роботы более точно в отличие от живых людей поясняют информацию. Для 3% голосовые помощники в общении более комфортны, чем живые люди.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что россияне активно пользуются стандартным и новым внесудебным способами личного банкротства для освобождения от долгов. Суды за девять месяцев этого года признали несостоятельными более 137 тысяч граждан.

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