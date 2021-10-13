Таблетка от COVID-19: заменит ли она вакцины

Американская фармацевтическая компания Merck подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на разрешение на экстренное применение (EUA) таблетки под названием молнупиравир.

О своем изобретении компания заявила еще в октябре. В пресс-релизе говорилось о новом многообещающем лекарственном лечении, которое можно было бы назначать в виде таблеток в дни после появления симптомов COVID-19.

Данные клинических испытаний были настолько впечатляющие, что компания прервала тесты досрочно, чтобы можно было быстро подать заявку на EUA. Представители Merck сообщали, что препарат вдвое снижает риск госпитализации и смерти у пациентов с легкой и средней степенью заболевания.

Правда, пока кроме заявлений компании-производителя в научном поле нет отзывов о препарате молнупиравир, результаты исследования компании пока не были проверены другими экспертами.

Но что известно на данный момент?

В клиническом исследовании молнупиравир давали участникам исследования по четыре капсулы два раза в день в течение пяти дней — начиная с пятого дня после того, как пациенты испытали первые симптомы COVID-19.

«Промежуточное исследование свидетельствует, что молнупиравир снижает риск госпитализации почти на 50%», — говорится в заявлении компании Merck.

Действие лекарства таково, что когда оно попадает в кровь, то блокирует способность вируса SARS-CoV-2 к репликации, или иными словами, к размножению. В компании приводят в качестве аналогии несколько одобренных противовирусных препаратов, уже используемых в клинической практике, таких как, например, ацикловир. Этот препарат работает по тому же принципу: с помощью различных механизмов препятствует репликации вирусной ДНК или РНК.

Еще один момент – молнупиравир не предотвращает саму болезнь, оно нацелено на снижение ее тяжести. Проще говоря, цель таблеток Merck — уберечь людей от попадания в больницу.

Свой препарат для лечения COVID-19 в форме таблеток готовится представить и компания Pfizer, которая произвела первую вакцину против COVID-19. В компании также заявляли о многообещающих результатах.

При этом врачи подчеркивают, что даже если молнупиравир будет разрешен в ближайшее время, то вакцинацию это не отменит. Она останется важной для предотвращения инфекции SARS-CoV-2 и для замедления ее распространения.