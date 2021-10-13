Маршрутка насмерть сбила пожилого велосипедиста в Сланцевском районе

Маршрутка насмерть сбила пожилого велосипедиста в Сланцевском районе
Полиция проводит проверку. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Пожилой велосипедист погиб под колесами маршрутки на автодороге в Сланцевском районе Ленобласти.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, авария со смертельным исходом произошла накануне в 19:33 у деревни Большие Поля. ДТП произошло, когда автобус ехал от города Сланцы в сторону деревни Втроя. Велосипедист ехал на встречу маршрутки, произошло столкновение.

В результате 84-летний мужчина погиб от полученных травм. Известно, что погибший был пенсионером и проживал в Сланцах. За рулем автобуса находился 40-летний мужчина. Больше никто не пострадал.

Сотрудники полиции Сланцевского района проводят проверку по факту смертельного ДТП. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на пешеходном переходе сбили одиннадцатилетнюю девочку.

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