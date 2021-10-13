В Петербурге на пешеходном переходе сбили одиннадцатилетнюю девочку

В Петербурге на пешеходном переходе сбили одиннадцатилетнюю девочку
На Кирочной улице в зоне нерегулируемого пешеходного перехода был совершен наезд на пятиклассницу. Фото: "Яндекс.Карты"

На Кирочной улице в зоне нерегулируемого пешеходного перехода был совершен наезд на пятиклассницу. Девочка получила травмы средней тяжести. Как стало известно Gazeta.spb, пострадавшая была госпитализирована в больницу имени Раухфуса.

Вчера в районе 16 часов в Петербурге на Кирочной улице дом 7 женщина на Хонде сбила девочку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. В результате у пострадавшей диагностировали ушиб мягких тканей и коленного сустава, по сообщению дежурной части Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Происшествие случилось днем при неограниченной видимости и сухой дороге. Женщина за рулем не была в состоянии алкогольного опьянения. Девочка переходила дорогу одна, без сопровождения взрослых.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что есть несколько предположений, как произошла авария с машиной, в которой ехала известная телеведущая. Собчак ехала в сочинский аэропорт, когда случилось страшное. Автомобиль, в котором она сидела, оказался на встречной полосе и спровоцировал аварию.

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