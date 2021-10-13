Проблемы с печенью можно выявить по двум ярким знакам на коже

Проблемы с печенью можно выявить по двум ярким знакам на коже. Фото: Pixabay

Проблемы с печенью можно выявить по двум ярким знакам на коже. Фото: Pixabay

Заболевания печени можно выявить по первым самым ярким симптомам, которые проявляются на коже. Признаки заболевания печени опубликованы сайте John Hopkins Medicine.

Жировое гепатоз печени вызывается скоплением лишнего жира. Его можно заметить по некоторым признакам, которые проявляются прежде всего на коже.

Первый опасный сигнал — это пожелтение кожного покрова, известное как желтуха. Он самый яркий и тревожный знак того, что с печенью что-то не в порядке.

Второй сигнал — это возникновение подозрительных синяков. Они могут появляться от незначительных травм, а зачастую человек и сам не понимает, откуда берутся эти потемнения. Проходить синяки могут в течение нескольких недель.

Причины жирового гепатоза могут крыться в чрезмерном употреблении алкоголя, ожирении, избыточном весе или диабете.

Диагностировать заболевания печени трудно и возможно зачастую далеко не сразу. При обнаружении названных симптомов рекомендуется обратиться к врачу.

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