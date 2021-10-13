Девятилетняя петербурженка попала в больницу с разрывом печени, покатавшись на картинге в «Родео Драйв»

В минувший понедельник, 11 октября, девятилетняя школьница получила серьезные травмы, прокатившись на картинге в торгово-развлекательном центре «Родео Драйв» на проспекте Культуры. В инциденте разбирается прокуратура, уже возбуждено уголовное дело.

Девочка, катаясь на аттракционе, случайно врезалась в защитные блоки. Как сообщают правоохранительные органы, в результате происшествия школьницу пришлось госпитализировать. Врачи выявили у пострадавшей ушиб передней брюшной стенки, разрыв левой доли печени и поджелудочной железы.

В обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники прокуратуры Калининского района. Правоохраниели намерены оценить соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и провероить безопасность оказываемых услуг. Также известно, что по следам происшествия возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Дети — основная целевая аудитория аттракционов и экстремальных развлечений, но в то же время эти популярные активности часто являются сомнительными с точки зрения обеспечения безопасности. За последнее время школьников не единожды увозили в больницу из парков и торговых центров после посещения уроков скалолазания, прыжков на батуте или катания на аттракционах.

Реже, но страдают и взрослые: например, в Петербурге ожидает суда сотрудница парка «Диво-Остров», из-за халатности которой погиб её коллега. Девушка пригласила на территорию «своего» аттракциона знакомого и, продолжая беседу с ним, запустила катание.

Молодой человек, не дождавшись завершения сеанса, решил «проскочить» к выходу, но получил удар металлической конструкцией по голове. За жизнь петербуржца со снесенным черепом врачи боролись две недели, однако спасти жертву опасной карусели не удалось.