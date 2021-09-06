Размозженный череп и сломанный позвоночник: ЧП на аттракционах в парках Петербурга

Размозженный череп и сломанный позвоночник: ЧП на аттракционах в парках Петербурга
Парк "Диво Остров" на Крестовском. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Аттракционы в парках, торговых центрах любят и дети, и взрослые. Вот только катаясь на них, они редко задумываются о том, какой опасности подвергают свою жизнь. Например, сотрудницу «Диво Острова» будут судить за смерть коллеги — трагедия случилась из-за пренебрежения правилами.

Фигуранткой уголовного дела стала 21-летняя жительница Санкт-Петербурга и работница парка развлечений «Диво Остров», которую обвиняют в «причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей» (ч.2 ст.109 УК РФ).

По версии правоохранителей, 6 июня 2021 года девушка, работая оператором аттракциона «Бустер», позвала на рабочее место своего коллегу-ровесника и, болтая на посторонние темы, запустила аттракцион. Молодой человек, завершив беседу, не дождался остановки аттракциона и направился к выходу. К несчастью, в этот моментметаллическая конструкция нанесла ему сокрушительный удар по голове.

За жизнь парня, получившего открытую черепно-мозговую травму, боролись две недели, но 22 июня пострадавший умер в больнице. Сейчас материалы уголовного дела в отношении сотрудницы парка переданы в суд для рассмотрения по существу. Дата заседания еще не назначена.

Это редкий случай, когда жертвой нарушения техники безопасности стал сотрудника парка. Увы, гораздо чаще страдают посетители — и особенно дети.

За несколько дней до трагедии на «Бустере» 12-летний мальчик, отмечая день рождения в парке развлечений, пожаловался родителям на резкое ухудшение самочувствия. Взрослые решили отвезти ребенка в больницу, где у школьника диагностировали компрессионный перелом грудного отдела позвоночника.

Добавим, что «Диво Остров», безусловно, не единственный парк, в котором травмируются посетители. Например, в апреле в семейном центре на улице Савушкина несчастный случай произошел с 4-летним мальчиком, прыгавшим на батуте, а в Невском районе подросток упал на вводном уроке по скалолазанию и сломал оба бедра.

В заключение стоит отметить, что избегать каруселей и лишать себя развлечений, вероятно, будет чрезмерной предосторожностью, но вы всегда имеете полное право взвешивать риски и отказываться от экстремальных аттракционов, не стесняться узнавать все подробности о технике безопасности и её соблюдении у сотрудников парков и развлекательных центров. Пренебрежение или халатность в этом вопросе могут обернуться непоправимой трагедией.

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