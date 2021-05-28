В «Диво Острове» пострадал маленький мальчик: как дети продолжают травмироваться на аттракционах в Петербурге

На прошлой неделе, 23 мая, в парке развлечений «Диво Остров» на Крестовском острове в Петербурге 12-летний мальчик в день своего рождения получил серьезную травму.

Школьник решил отметить свое 12-летие, покатавшись на аттракционах в парке Приморского района. Увы, в дальнейшем события приняли трагический оборот. Как пишет 78.ru, после посещения одного из экстремальных аттракционов мальчик почувствовал себя плохо.

Вскоре его состояние ухудшилось до такой степени, что родителям пришлось обратиться за медицинской помощью. Врачи диагностировали у ребенка компрессионный перелом грудного отдела позвоночника: сейчас мальчик находится в больнице под присмотром специалистов, а в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

Подобные инциденты, к сожалению, не редкое явление в Северной столице. В конце апреля в парке на улице Савушкина четырехлетний мальчик получил травмы, прыгая на батуте. Теперь обеспечение безопасности на аттракционах и профессионализм сотрудников парка проверяет прокуратура, после чего будет принято процессуальное решение — возможно, появятся основания для возбуждения уголовного дела.

Однако опасность грозит детям не только в парках на открытом воздухе — аттракционы в торговых центрах тоже могут причинить вред здоровью. Так в конце февраля в одном из торгово-развлекательных комплексов Невского района мальчик проходил вводный урок по скалолазанию и внезапно сорвался с вершины. В итоге ребенок сломал оба бедра и находится в больнице.

Правоохранители изучили обстоятельства происшествия и пришли к выводу, что травмы, полученные подростком, связаны не с роковым стечением обстоятельств, а с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и возбудили уголовное дело по ч.2 ст.238 УК РФ.

Напомним, что власти Петербурга давно бьются над вопросом регулирования деятельности игровых квестов, которые также зачастую становятся источниками несчастных случаев с детьми. Сейчас парламентарии Северной столицы продвигают законопроект, запрещающий детям младше 14 лет проходить квесты. Инициатива впервые была вынесена на обсуждение еще в 2018-м году, но довести дело до конца решили только три года спустя.

Вероятно, петербургским аттракционам также не помешали бы определенные правила или ограничения, которые смогли бы минимизировать риски травмирования детей.