Квест, как не покалечить детей: депутаты перед выборами решили наконец определиться с законопроектом

Петербургские депутаты, наконец, скорректировали законопроект, который запретит подростком до 14 лет участвовать в квестах. Инициатива была представлена в ЗакСе еще в 2018-м году, а в 2019-м прошла первое чтение. После этого парламентарии взяли пазу – травмы, которые все эти годы дети получали на таких мероприятиях, ускорения им не придавали.

Напомним, что еще в 2019-м году в первом чтении депутаты поддержали законопроект, который запретит подросткам до 14 лет участвовать в квестах. Авторами документа выступили депутаты Денис Четырбок и Александр Ходосок. Еще почти два года назад, представляя законопроект, они отмечали, что дети получают травмы во время подобных развлечений.

В среду, 26 мая, наконец, состоялись вторые чтения. Парламентарии решили, что запрет на посещение квестов детьми до 14 лет не будет распространяться на государственные учреждения культуры и образования, а также организации, которые имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности.

Депутат Борис Вишневский предлагал смягчить ограничения. По его мнению, дети до 12 лет должны допускаться на квесты в сопровождении взрослых. Эту поправку, впрочем, не поддержали.

Отметим, что закон о запрете предлагали принять на фоне новостей о том, как дети получают травмы в квестах. В 2018-м году 13-летний ребенок получил удар топором по ноге во время квеста. До этого 12-летняя девочка в Москве упала в комнате, где проходил квест, и порвала лицо.

Петербургским депутатам потребовалось почти два года, чтобы подготовиться ко вторым чтениям. За это время в городе произошло еще несколько скандалов из-за травм. Летом 2020-го года прокуратура Центрально района начала проверку после того, как ребенок 2009-года рождения получил травму в квест-комнате в Соляном переулке. Он упал на бетонный пол с двухметровой высоты. Утверждалось, что организаторы нарушили требования безопасности. По факту было возбуждено уголовное дело – ребенок получил компрессионный перелом позвоночника и черепно-мозговую травму.

В апреле уже этого года шестилетний мальчик получил перелом позвоночника во время детского квеста по мотивам книг Джона Толкина «Хоббит. Путешествие в Средиземье».