Опасные развлечения: как квесты травмируют детей в Петербурге

В Петербурге законодательно запрещено посещение квестов детям младше 14 лет, но травматичные случаи там по-прежнему происходят. Фото: pixabay

В Петербурге законодательно запрещено посещение квестов детям младше 14 лет, но травматичные случаи там по-прежнему происходят. Фото: pixabay

В Петербурге в конце февраля родители шестилетнего Миши решили сводить мальчика на необычное развлечение: интерактивный квест по мотивам известного романа «Хоббит. Путешествие в Средиземье». Вот только обернувшись былью, сказка оказалась с трагичным концом.

Находясь в одной из комнат, ребенок залез на сборную лестницу, как того требовал порядок прохождения игры. Лесенка рухнула прямо под ним, из-за чего мальчик упал на кафельный пол с высоты человеческого роста и, как выяснилось впоследствии, получил перелом позвоночника.

Возмущенная мама Миши отмечает, что после инцидента организаторы не поспешили на помощь, хотя обязались следить за детьми. Правоохранительные органы также не проявили энтузиазма в расследовании происшествия, а значит, опасный игровой квест продолжает работу, и родители продолжают приводить туда детей, рискуя их здоровьем.

Случай удалось придать огласке после обращения к детскому обмудсмену Петербурга, Анне Митяниной. Хочется верить, что малыши больше не будут посещать травмирующие аттракционы, но последнее время подобные случаи происходят в городе с печальной регулярностью.

Так, минувшим летом, 24 июля, маленький ребенок, проходивший квест, рухнул с двухметровой высоты на бетонный пол. Мальчик получил серьезные травмы из-за того, что организаторы игры не позаботились должным образом об обеспечении безопасности.

В сентябре 2019-го 13-летний школьник посетил с друзьями аналогичный квест. Мальчик вышел из помещения, но затем ему внезапно стало плохо прямо на набережной канала Грибоедова. Подросток был так испуган, что не совладал с координацией и рухнул прямо в воду. Ему потребовалась помощь медиков, которые диагностировали у мальчика синкопальное состояние, вызванное утоплением в пресной воде.

При этом напомним, что год назад, 25 марта, депутаты Законодательного собрания в окончательном, третьем чтении приняли закон, запрещающий посещение квестов детям младше 14 лет, если игра предполагает использование опасных атрибутов или проходит в замкнутом пространстве. Как действует новое правило и как его, по всей видимости, обходят организаторы квестов, непонятно.