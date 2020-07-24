В Петербурге после травмирования ребенка в квесте возбудили дело

Ребенок упал с двухметровой высоты прямо на бетонный пол.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Обо всем сообщает региональное СК. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как маленький ребенок получил травмы во время прохождения квеста. Он упал с двухметровой высоты прямо на бетонный пол.

Отмечается, что помещение не было оборудовано должным образом, поэтому мальчик получил травмы. Сотрудники правоохранительных органов надеются установить лицо, причастное к ЧП. Услуги, предоставленные компанией, назвали не отвечающими требованиям безопасности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Пражской улице школьник отравился алкоголем — ребенок находится в реанимации.