В Петербурге после травмирования ребенка в квесте возбудили дело

В Петербурге после травмирования ребенка в квесте возбудили дело
В Петербурге расследуют уголовное дело. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Ребенок упал с двухметровой высоты прямо на бетонный пол.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Обо всем сообщает региональное СК. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как маленький ребенок получил травмы во время прохождения квеста. Он упал с двухметровой высоты прямо на бетонный пол.

Отмечается, что помещение не было оборудовано должным образом, поэтому мальчик получил травмы. Сотрудники правоохранительных органов надеются установить лицо, причастное к ЧП. Услуги, предоставленные компанией, назвали не отвечающими требованиям безопасности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Пражской улице школьник отравился алкоголем — ребенок находится в реанимации.

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