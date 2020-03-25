В Петербурге детям до 14 лет запретили посещать опасные квесты

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в окончательном чтении одобрили законопроект, ограничивающий посещение квестов для детей и подростков младше 14 лет.

Инициативу поддержали во втором и третьем чтении на заседании парламента в Мариинском дворце в среду, 25 марта. На рассмотрение документ был вынесен в конце прошлого года. Автором законопроекта выступил депутат от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок.

Для детей хотят запретить квесты, которые предполагают наличие опасности или проходят в замкнутом пространстве. Депутаты подчеркнули, что в них нередко используется электрическое оборудование и другие небезопасные атрибуты.

Как ранее пояснил Четырбок, ограничение не распространяется на квесты, которые носят образовательно-развлекательный характер. Посещать их могут как дети младше, так и старше 14 лет.