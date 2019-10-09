Депутаты разъяснили, какие именно квесты запретят для детей

Депутаты разъяснили, какие именно квесты запретят для детей
Депутат Денис Четырбок. Фото: Заксобрание Петербурга

В Петербурге предлагают запретить детям младше 14 лет посещать квесты. Речь идет об экстремальных играх, предполагающих опасность и замкнутое пространство.

Как разъяснил автор законопроекта Денис Четырбок в разговоре с корреспондентом Gazeta.SPb, квесты предлагается разделить на категории: «экстремальные», «образовательные», «развлекательные» и т.д.

«Запрет не распространяется на квесты, которые носят образовательно-развлекательный характер», — уточнил парламентарий.

В Петербурге существует ряд площадок, где детям в игровой форме предлагают разгадывать тайны и узнавать новое. Такие квесты часто помечают на сайтах организаций как «семейные». И запрещать их посещение детям не целесообразно.

С таким подходом согласились представители индустрии квестов.

«Любой бизнес, который связан с оказанием услуг и предоставлением товаров населению, должен отвечать требованиям безопасности. Квесты — только одно из направлений, которое нуждается в регуляции», — отметил один из устроителей квестов в Петербурге.

Собеседник подчеркнул, что его организация сейчас устраивает выездные квесты на банкетах и мероприятиях. От так называемых квестов в реальности, когда людей помещают в определенное пространство и заставляют искать выход, компания отказалась. В том числе, из соображений психической безопасности.

Ранее инициативу о запрете квестов для детей прокомментировал детский психолог.

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