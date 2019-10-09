Психолог не поддержала запрет квестов для детей

Детский психолог Юлия Довженко выступила против резкого запрета квестов для детей младше 14 лет. Инициативу выдвинули депутаты Петербурга.

На заседании Законодательного собрания 9 октября 38 парламентариев из 49 в первом чтении поддержали законопроект о запрете квестов для детей. Они объяснили это угрозой безопасности и здоровью.

«Я была бы против таких резких запретов. Тут все-таки огромное участие должно быть взрослого человека, который организует квест, который выбирает тематику и, соответственно, следит за участниками», — приводит слова Юлии Довженко Piter.TV.

Психолог подчеркнула, что квест — это игра. И если она направлена на развитие умственных способностей или чего-то доброго, запрещать её не следует. Однако в случае, если квест подразумевает опасность и тревогу, от таких игр детей лучше оградить, считает Довженко.

Напомним, депутаты Петербурга предложили прописать в законе определение квеста и запретить посещать экстремальные квесты детям до 14 лет. Авторами инициативы выступили Денис Четырбок и Александр Ходосок.