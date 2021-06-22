Сотрудник «Диво-острова», которому аттракцион пробил голову, умер в больнице

Сотрудник &#171;Диво-острова&#187;, которому аттракцион пробил голову, умер в больнице
Сотрудник "Диво-острова" зашел за ограждение работающего аттракциона. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Работник парка аттракционов «Диво-остров», который получил травму в результате несчастного случая, скончался спустя две недели в больнице.

Сотрудник «Диво-острова», получивший скальпированную рану головы, умер в НИИ им. Джанелидзе. Он скончался во вторник, 22 июня, спустя более чем две недели после инцидента.

Сначала 22-летнего молодого человека госпитализировали в Мариинскую больницу, но несколько дней назад его перевели в НИИ в связи с тем, что первое медучреждение перепрофилировали под прием пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 78.ru.

Несчастный случай произошел днем 6 июня. Сотрудник парка зашел за ограждение аттракциона «Бустер», который находился в движении. Молодого человека ударило вращающейся частью и откинуло на ступеньки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудник «Диво острова» получил скальпированную рану от аттракциона.

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