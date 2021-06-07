Очередная жертва «Диво острова»: сотрудник получил травму, неосторожно обращаясь с аттракционом

Очередная жертва &#171;Диво острова&#187;: сотрудник получил травму, неосторожно обращаясь с аттракционом
Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Парк аттракционов «Диво остров» в Приморском районе Петербурга — любимое место для развлечения детей и взрослых. Однако многие веселые карусели представляют собой серьезную опасность для жизни и здоровья, о чем свидетельствуют события последних дней.

В воскресенье, 6 июня, молодой человек, работающий на аттракционе «Бустер», получил скальпированную травму головы. Сотрудник парка попал под вращающуюся часть многотонной карусели, которая раскачивалась из стороны в сторону с большой амплитудой. В момент трагедии аттракцион работал, и на нем находились люди.

Произошедшее попало на кадры видеозаписи, опубликованные в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Пострадавшего отбросило ударом на несколько метров. Мужчина в бессознательном состоянии продолжал лежать на ступеньках перед взором шокированных людей, стоящих в очереди на аттракцион, пока «Бустер» не остановился.

Парк «Диво Остров» на Крестовском. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В результате с открытой черепно-мозговой травмой и в крайне тяжелом состоянии молодого человека отправили в Мариинскую больницу. При этом, как пишет «Мегаполис», администрация «Диво острова» никак не прокомментировала инцидент, заявив, что ничего об этом не знает.

А вот пользователи социальных сетей, наоборот, с поразительной активностью высказывают свое мнение по поводу случившегося. Примечательно, что большинство совсем не питает сочувствия к сотруднику аттракциона, за чью жизнь сейчас сражаются медики.

«Абсолютно никто [в «Диво острове»] не следит за самым главным — за безопасностью», «Техника безопасности пишется кровью» — комментаторы считают, что вина лежит на парне, проигнорировавшем непреложные правила. Кто-то обвиняет в халатности руководства парка, заявляя, что пострадавшего нужно было лучше проинструктировать. Часть людей, наоборот, напоминает о необходимости сочувствия и гадает, почему же толпа, на глазах которой случилась трагедия, осталась бездейственной.

Напомним, что в мае, катаясь на «Большой русской горке» в «Диво острове», получил компрессионный перелом позвоночника 12-летний мальчик. Ребенок отмечал в парке день рождения, но праздник, увы, обернулся поездкой в больницу. К счастью, в этом случае травма не угрожает жизни школьника, хотя в очередной раз напоминает об опасности аттракционов.

Аттракцион «Большая русская горка» в парке «Диво Остров», где пострадал маленький мальчик. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
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