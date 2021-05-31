Фоторепортаж с «Диво Острова», успевшего стать местом происшествия: 12-летний мальчик сломал позвоночник, катаясь на местном аттракционе

Парки развлечений и аттракционы не всегда дарят только положительные эмоции: детям и взрослым стоит знать, что катание на каруселях чревато травматическими инцидентами.

Один из последних подобных случаев произошел 16 мая в парке «Диво Остров» на Крестовском острове в Приморском районе Северной столицы. Маленький мальчик, катаясь на аттракционе «Большая русская горка» получил компрессионный перелом позвоночника. В ситуации есть еще одно печальное обстоятельство: в тот самый день юный петербуржец отмечал свой 12-й день рождения.

Родители школьника сразу после случившегося обратились за медицинской помощью, и сейчас ребенок в удовлетворительном состоянии находится на амбулаторном лечении, однако это не отменяет серьезности произошедшего.

Чрезвычайное происшествие привлекло внимание правоохранительных органов: следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу инциировало проверку обстоятельств инцидента. Добавим, что недавно в «Диво Острове» побывал корреспондент Gazeta.SPb. Жизнь в парке идет своим чередом: аттракционы продолжают работать, а дети и родители веселятся, как ни в чем не бывало.