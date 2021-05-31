Фоторепортаж с «Диво Острова», успевшего стать местом происшествия: 12-летний мальчик сломал позвоночник, катаясь на местном аттракционе

Фоторепортаж с &#171;Диво Острова&#187;, успевшего стать местом происшествия: 12-летний мальчик сломал позвоночник, катаясь на местном аттракционе
Аттракцион "Большая русская горка" в парке "Диво Остров", где пострадал маленький мальчик. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Парки развлечений и аттракционы не всегда дарят только положительные эмоции: детям и взрослым стоит знать, что катание на каруселях чревато травматическими инцидентами.

Один из последних подобных случаев произошел 16 мая в парке «Диво Остров» на Крестовском острове в Приморском районе Северной столицы. Маленький мальчик, катаясь на аттракционе «Большая русская горка» получил компрессионный перелом позвоночника. В ситуации есть еще одно печальное обстоятельство: в тот самый день юный петербуржец отмечал свой 12-й день рождения.

Аттракцион «Большая русская горка» в парке «Диво Остров», где пострадал маленький мальчик. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Аттракцион «Большая русская горка» в парке «Диво Остров», где пострадал маленький мальчик. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Родители школьника сразу после случившегося обратились за медицинской помощью, и сейчас ребенок в удовлетворительном состоянии находится на амбулаторном лечении, однако это не отменяет серьезности произошедшего.

Чрезвычайное происшествие привлекло внимание правоохранительных органов: следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу инциировало проверку обстоятельств инцидента. Добавим, что недавно в «Диво Острове» побывал корреспондент Gazeta.SPb. Жизнь в парке идет своим чередом: аттракционы продолжают работать, а дети и родители веселятся, как ни в чем не бывало.

Парк «Диво Остров» на Крестовском. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Парк «Диво Остров» на Крестовском. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Парк «Диво Остров» на Крестовском. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Парк «Диво Остров» на Крестовском. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Парк «Диво Остров» на Крестовском. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Парк «Диво Остров» на Крестовском. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Аттракцион «Большая русская горка» в парке «Диво Остров», где пострадал маленький мальчик. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Аттракцион «Большая русская горка» в парке «Диво Остров», где пострадал маленький мальчик. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
аттракционы диво остров новости СПб проверка ребенок следком травма


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге солист Мариинского театра Давид Залеев вышел из комы после ...
Коллекторы ПЭС второй раз спросили с петербуржца выплаченные ВЦКП 23 тыс. ...
Фоторепортаж с «Диво Острова», успевшего стать местом ...
Велоспортсмены остановят движение транспорта в Комарово
Синоптик рассказал о переменчивой погоде Петербурга в июне
Петербуржец облил бывшую жену и детей зеленкой: пострадавшая рассказала ...
В Петербурге водитель проигнорировал просьбу инспектора ГИБДД остановиться ...
В Стрельне создадут природный заказник «Шунгеровский»