Фрилансом хотели бы заниматься почти половина россиян

Фрилансом хотели бы заниматься почти половина россиян
Многие россияне задумывались о том, чтобы стать фрилансерами. Фото: pixabay

Многие россияне задумывались о том, чтобы стать фрилансерами. Самой привлекательной частью такого вида занятости является самостоятельный выбор графика работы, а также возможность трудиться удаленно из любой точки мира. О предпочтениях жителей страны сообщили «Невские новости» со ссылкой на исследование аналитиков Работы.ру и СберУслуг. Они провели исследование среди 10 тысяч жителей разных регионов страны.

Большая часть опрошенных — 49%,- задумывалась о том, чтобы работать фрилансером. Еще 13% были абсолютно уверены в том, что хотели бы работать именно в сфере фриланса, а 38% участников опроса просто не задумывалась об этом.

Желание стать фрилансерами выразили 4 900 опрошенных россиян. Почти 30% опрошенных отметили, что благодаря фрилансу можно совмещать сразу несколько проектов. Об удобствах работы на расстоянии заявило 16%.

Чаще всего, согласно данным сервиса СберУслуги, самозанятые граждане оказывают на фрилансе услуги копирайтинга, создания и разработки презентации, фото и видео услуги.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что начинающие фрилансеры — внештатные специалисты, — совершают несколько ошибок, которые отрицательно сказываются на качестве услуг.

исследование Работа.ру Россия сберуслуги фриланс


 

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Фрилансом хотели бы заниматься почти половина россиян
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