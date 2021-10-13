Пора переобуваться: в ГИБДД дали рекомендации по выбору автошин

В преддверии сезона переобувки автомобилей в Госавтоинспекции рассказали, какой тип зимней резины наиболее эффективен на скользкой дороге.

«Ошипованные шины незаменимы на обледенелых, заснеженных дорогах и великолепно проявляются на трассах», — говорится в сообщении на официальном сайте УГИБДД МВД Хакасии.

В госавтоинспекции утверждают, что «антиблокировочная система торможения эффективнее в дуэте с шипами» и что «шипы противоскольжения незаменимы в местностях с неустойчивой погодой, когда оттепель часто и резко сменяется морозом».

«Шип работает всегда — и на снегу, и на любом льду, даже очень тонком, и на мокром асфальте, со слоем воды сверху. Любая, даже самая хорошая шина без шипов в таких ситуациях ведет себя намного хуже. Надо помнить, что даже самая захудалая ошипованная шина имеет меньший тормозной путь, чем такая же неошипованная», — говорится на сайте ведомства.

Когда менять резину?

В России действует Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». В нем определено, когда на машинах должны быть установлены зимние шины — не позднее 1 декабря. Однако в России с наличием всех климатических зон это требование большей частью формальность. Часть дорог находится на территориях Заполярья и Крайнего Севера. И замена автошин происходит там гораздо раньше. Каждый здравомыслящий водитель ставит шины по сезону — ради безопасности.

Специалисты уверены, что переходить с летних шин на зимние необходимо, когда среднесуточная температура воздуха становится ниже +7°С. Ориентировочной датой для смены шин в средней полосе России считается 15 ноября.

Когда менять летнюю резины на зимнюю в 2021 году?

На этот вопрос помогут ответить синоптики. Они обещают в Петербурге в октябре 2021 года умеренно теплую погоду в течение всего месяца. Однако совсем скоро начнутся ночные похолодания. Вторая половина октября станет более облачной и дождливой.

В течение месяца температура воздуха будет постоянно понижаться до 3-8 градусов к финалу месяца. Ночью же будет холодать до нуля. Порой ночью в Петербурге уже будут и заморозки до — 3 градусов.

В целом, средняя месячная температура будет на 1-2 градуса выше нормы, которая составляет 5,7 градусов тепла. Дождей ожидается ниже нормы.