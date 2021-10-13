Бывший депутат петербургского ЗакСа Роман Коваль пойдет под суд за взятки

Бывший депутат петербургского ЗакСа Роман Коваль пойдет под суд за взятки
Роман Коваль пойдет под суд за получение взятки. Фото: Законодательное собрание Петербурга

Следственный комитет России завершил расследование дела о взятках в отношении бывшего депутата парламента Петербурга Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина. Дело направлено в суд.

Об этом сообщает СК РФ. Коваля обвиняют в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ), а Гришина — в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ)

Как считает следствие, в период с 2017 по 2020 год Коваль получил взятку от представителя коммерческих компаний. Через Гришина экс-депутату передали 10,6 миллиона рублей и автомобиль Audi Q7 за 6,2 миллиона рублей. Взамен парламентарий помог пяти городским медучреждениям получить субсидии на приобретение оборудования и материалов.

Кроме того, в 2019 году Коваль вновь с помощью Гришина получил от представителя ООО «Рубин» 800 тысяч рублей. За деньги он поспособствовал тому, чтобы фирма получила госконтракт на приобретение и монтаж лифтов в одном из роддомов Петербурга.

В ходе следствия был наложен арест на полученную в качестве взятки иномарку Коваля, а также имущество Коваля и Гришина на 17 млн рублей.

Уголовные дела направлены в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что посредник во взятках замглавы Красносельского района получил 7 лет условно.

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