Бывший депутат петербургского ЗакСа Роман Коваль пойдет под суд за взятки

Следственный комитет России завершил расследование дела о взятках в отношении бывшего депутата парламента Петербурга Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина. Дело направлено в суд.

Об этом сообщает СК РФ. Коваля обвиняют в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ), а Гришина — в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ)

Как считает следствие, в период с 2017 по 2020 год Коваль получил взятку от представителя коммерческих компаний. Через Гришина экс-депутату передали 10,6 миллиона рублей и автомобиль Audi Q7 за 6,2 миллиона рублей. Взамен парламентарий помог пяти городским медучреждениям получить субсидии на приобретение оборудования и материалов.

Кроме того, в 2019 году Коваль вновь с помощью Гришина получил от представителя ООО «Рубин» 800 тысяч рублей. За деньги он поспособствовал тому, чтобы фирма получила госконтракт на приобретение и монтаж лифтов в одном из роддомов Петербурга.

В ходе следствия был наложен арест на полученную в качестве взятки иномарку Коваля, а также имущество Коваля и Гришина на 17 млн рублей.

Уголовные дела направлены в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что посредник во взятках замглавы Красносельского района получил 7 лет условно.