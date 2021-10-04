Посредник во взятках замглавы Красносельского района получил 7 лет условно

Посредник во взятках замглавы Красносельского района получил 7 лет условно
Подельнику Шулицкого, бравшему, собственно, взятки, приговор пока не вынесли. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Красносельский районный суд признал бывшего заместителя главы жилищного агентства Владимира Шулицкого виновным в посредничестве при даче взяток.

Приговор Шулицкому вынесли 4 октября. Мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью признал вину. Оценив все обстоятельства, суд назначил экс-чиновнику наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет условно с испытательным сроком 4 года.

По информации объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, весной 2019 года заместитель главы администрации Красносельского района Алексей Миронов, чье дело выделено в отдельное производство, потребовал у гендиректора ООО «Восход» — подрядчика, получившего госконтракт от администрации на уборку дворовых территорий, — 10% от полученных за работу денег в обмен на покровительство.

Руководитель организации не стал возражать, а посредником в преступной схеме стал Шулицкий, который также получал «комиссию» с каждого транша в виде 50 тысяч рублей. Таким образом троица «работала» с апреля по декабрь 2019 года, то есть девять месяцев.

Позже, когда первый контракт истек, «Восход» и администрация заключали новые соглашения, однако это был не единственный источник получения незаконного дохода для Миронова — Шулицкий передавал замглавы администрации взятки от ООО «ЖКС №2» и ООО «Строй-Сити». При помощи Шулицкого Миронов получил больше 10 млн рублей.

Преступная схема лопнула в мае 2020 года, когда очередной транш прервали правоохранители. Расследование в отношении Миронова продолжается.

Напомним, что в конце сентября в Петербурге отправили под стражу сотрудника УСБ, подозреваемого в получении 20 млн рублей взятки.

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