Путин 14 октября примет участие в открытии Евразийского женского форума в Петербурге

Путин 14 октября примет участие в открытии Евразийского женского форума в Петербурге
Тема предстоящего мероприятия - "Женщины: глобальная миссия в новой реальности". Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин завтра, 14 октября посетит Евразийский женский форум в Северной столице. Он проводится уже третий раз.

Отмечается, что форум пройдет в Таврическом дворце. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Тема предстоящего мероприятия — «Женщины: глобальная миссия в новой реальности». В работе форума примут очное и дистанционное участие около 1 500 человек. Это будут женщины- представители международных организаций, исполнительных органов власти, мировых корпораций, общественных организаций, научного сообщества и так далее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в связи с проведением Третьего Евразийского женского форума в центре Петербурга введут временное ограничение на остановку транспорта. с 9 по 16 октября водителям запретят останавливаться у домов на 9-й Советской и других улицах.

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