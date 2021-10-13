Путин 14 октября примет участие в открытии Евразийского женского форума в Петербурге

Президент России Владимир Путин завтра, 14 октября посетит Евразийский женский форум в Северной столице. Он проводится уже третий раз.

Отмечается, что форум пройдет в Таврическом дворце. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Тема предстоящего мероприятия — «Женщины: глобальная миссия в новой реальности». В работе форума примут очное и дистанционное участие около 1 500 человек. Это будут женщины- представители международных организаций, исполнительных органов власти, мировых корпораций, общественных организаций, научного сообщества и так далее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в связи с проведением Третьего Евразийского женского форума в центре Петербурга введут временное ограничение на остановку транспорта. с 9 по 16 октября водителям запретят останавливаться у домов на 9-й Советской и других улицах.