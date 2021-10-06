Евразийский женский форум запретит парковку в центре Петербурга

Ограничения на остановку транспорта продлятся с 9 до 16 октября. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Ограничения на остановку транспорта продлятся с 9 до 16 октября. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В связи с проведением Третьего Евразийского женского форума в центре Петербурга введут временное ограничение на остановку транспорта.

Как сообщает городской комитет по транспорту, с 9 по 16 октября водителям запретят останавливаться у домов на 9-й Советской улице, Стремянной улице, Вознесенском проспекте, Адмиралтейском проспекте, улице Восстания, Галерной улице, Лиговском и Литейном проспектах, Малой Морской улице, набережной реки Мойки, улице Маяковского, Невском проспекте, проспекте Римского-Корсакова и других.

С 10 до 16 октября те же ограничения ждут Водопроводный и Минский переулки, улицу Союза Печатников, улицу Декабристов и Потемкинскую улицу.

С 12 до 16 октября остановку запретят на Владимирской площади, Владимирском проспекте, Гончарной улице, площади Растрелли и Таврической улице.

С 13 до 16 октября ограничения затронут Театральную площадь, Шпалерную улицу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ремонт Автомобильной дороги в Красном Селе завершится весной 2022 года.