Ремонт Автомобильной дороги в Красном Селе завершится весной 2022 года

Ремонт Автомобильной дороги в Красном Селе завершится весной 2022 года
Ремонт ограничит движение транспорта. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В среду, 5 октября, в Красном Селе приступили к дорожному ремонту Автомобильной дороги (Кипенской улицы).

Ремонтные работы пройдут на участке дороги к промзоне «Красносельская» от улицы Свободы до тупика. Об этом сообщили в петербургском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Завершение ремонта запланировано на май следующего года. Подрядчику предстоит заменить асфальт, обновить тротуары и бортовые камни. Стоимость работ составила почти 26 млн рублей.

До 1 ноября по Автомобильной дороге будут поэтапно ограничивать и закрывать движение транспорта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по Литейному проспекту до 10 ноября ограничат движение. По одной из самых крупных дорог в Санкт-Петербурге до 10 ноября можно будет проехать, но с ограничением в связи с ремонтом трамвайных путей.

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