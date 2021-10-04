По Литейному проспекту до 10 ноября ограничат движение

По Литейному проспекту до 10 ноября ограничат движение
По Литейному проспекту до 10 ноября ограничат движение. Фото: Google View

До 10 ноября по Литейному проспекту будет поэтапно ограничиваться движение в связи с ремонтом трамвайных путей, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

По одной из самых крупных дорог в Санкт-Петербурге до 10 ноября можно будет проехать, но с ограничением в связи с ремонтом трамвайных путей. Первый этап ограничения — отрезок пути от Невского до улицы Пестеля в период с 4 по 8 октября. С 9 по 22 октября будет идти ремонт от улицы Пестеля до перекрестка с Жуковского. Оставшаяся часть путей будет отремонтирована до 10 числа ноября.

Кроме того, по информации от ГАТИ, до 2 ноября по причине прокладки кабеля будет ограничено движение по улице Шишкина в Парголово от Пляжевой улицы до Ольгинской дороги.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что движение транспорта и пешеходов по Биржевому моста с 9 октября перенаправят на Тучков мост в связи с капитальным ремонтом, поэтому горожан просят заранее планировать свой маршрут.

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