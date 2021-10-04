Маршруты с Биржевого моста перенаправят на Тучков мост

Движение транспорта и пешеходов по Биржевому моста с 9 октября перенаправят на Тучков мост в связи с капитальным ремонтом, сообщает комитет по транспорту. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Движение транспорта и пешеходов по Биржевому моста с 9 октября перенаправят на Тучков мост в связи с капитальным ремонтом, сообщает комитет по транспорту. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Движение транспорта и пешеходов по Биржевому моста с 9 октября перенаправят на Тучков мост в связи с капитальным ремонтом, сообщает комитет по транспорту.

С 9 октября начинается капитальный ремонт Биржевого моста, в связи с чем движение по нему будет закрыто. Работы будут продолжаться около года. Все маршруты, проходившие по Биржевому мосту будут сохранены и перенесены на Тучков мост.

Автобусы под номерами 10 и 191, а также троллейбусный маршрут № 7 после Дворцового моста будут направлены в объезд: по Университетской набережной, 1-й и Кадетской линиям В.О., Тучкову мосту. Количество транспорта при этом менять не будут. В 2023 году, после окончания работ, автобусы и троллейбусы смогу вернуться на Биржевой мост.

Комитет по транспорту просит горожан и гостей города заранее планировать свое передвижение по Петербургу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что производитель работ нарушил правила безопасного прохода пешеходов на занимаемом участке, не установив временные ограждения.