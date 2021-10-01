На ремонтируемых участках Двинской улицы не было ограждений

На ремонтируемых участках Двинской улицы не было ограждений
Производитель ремонтных работ ООО "Альфа" нарушил правила безопасного прохода пешеходов на занимаемом участке, не установив временные ограждения. Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

Производитель ремонтных работ ООО «Альфа» нарушил правила безопасного прохода пешеходов на занимаемом участке, не установив временные ограждения, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

На улице Двинской не были перекрыты ремонтируемые участки внутриквартальных проездов во дворе около домов 11 и 15. За проявленную халатность по отношению к пешеходам производителю работ ООО «Альфа» может быть вынесен штраф в размере от 100 до 600 тысяч рублей.

По информации пресс-службы, были возбуждены уголовные дела в отношении производителя работ по фактам нарушения Инспекции. Ремонтные работы ведутся по заказу местной администрации муниципальный ОМ Морские ворота.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в городе на Неве существует нехватка земли под застройку. Сейчас в Петербурге для стройки свободны лишь 469 гектаров земли.

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