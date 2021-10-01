На ремонтируемых участках Двинской улицы не было ограждений

Производитель ремонтных работ ООО «Альфа» нарушил правила безопасного прохода пешеходов на занимаемом участке, не установив временные ограждения, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

На улице Двинской не были перекрыты ремонтируемые участки внутриквартальных проездов во дворе около домов 11 и 15. За проявленную халатность по отношению к пешеходам производителю работ ООО «Альфа» может быть вынесен штраф в размере от 100 до 600 тысяч рублей.

По информации пресс-службы, были возбуждены уголовные дела в отношении производителя работ по фактам нарушения Инспекции. Ремонтные работы ведутся по заказу местной администрации муниципальный ОМ Морские ворота.

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