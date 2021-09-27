В Петербурге зафиксировали дефицит участков под строительство

По мнению специалистов, в городе на Неве существует нехватка земли под застройку.

В Петербурге для стройки свободны лишь 469 гектаров земли. В общей сложности на таком участке можно бы было возвести 4,6 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщает пресс-служба компании Rusland SP.

Кроме того, в пределах КАДа располагается порядка 50% земель, однако ни у одного из участков нет разрешения на строительство.

В данный момент, по мнению экспертов, на продажу выставлены 36% недвижимости, которая подходит под строительство жилых домов. Данный показатель не дотягивает и до 500 Га.

Сегодня к строительству полностью готовы только два проекта. Частично оформлены ещё 19 проектов, а остальные 15 не подготовлены вовсе.

Больше всего предложений сосредоточено в Выборгском и Московском районах Северной столицы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что цены на загородную недвижимость под Петербургом за год выросли на 24%.