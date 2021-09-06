Цены на загородную недвижимость под Петербургом за год выросли на 24%

В конце лета загородный дом в Петербурге стоил в среднем 30,9 миллиона рублей. Фото: pixabay

В конце лета загородный дом в Петербурге стоил в среднем 30,9 миллиона рублей. Фото: pixabay

В Петербурге минувшим летом частные дома и коттеджи подорожали на 4%, а за год загородная недвижимость выросла в цене на 24%.

По данным аналитиков «Циан», в конце лета загородный дом в Петербурге стоил в среднем 30,9 миллиона рублей. Это на 24% больше, чем год назад, и на 4% выше июньской стоимости. При этом квадратный метр на вторичном рынке жилья в городе на Неве за год подорожал на 27%.

Загородные дома значительно подорожали и в других регионах Северо-Запада. К примеру, в Ленинградской области средний ценник вырос на 39%.

Специалисты отмечают, что сейчас у россиян популярны уже готовые коттеджи и дома — их просматривают 77% потенциальных покупателей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жилье в России подорожало на 13% за год. В прошлом году рост цен на жилье в России составил 15,5%.