Жилье в России подорожало на 13% за год

Жилье в России подорожало на 13% за год
Мутко добавил, что в этом году планируется построить около 84-85 миллионов квадратных метров жилья. Фото: сайт Кремля

Цены на жилье в России поднялись на 13% в этом году, их рост можно остановить только увеличением объемов ввода жилья, заявил гендиректор «Дом.рф» Виталий Мутко.

Он сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что в прошлом году рост цен на жилье в России составил 15,5%, в этом году уже на 13%. То есть в среднем цены поднялись на 25%. По мнению Мутко, сейчас стоит задача сбалансировать спрос и вводить больше жилья.

Мутко добавил, что в этом году планируется построить около 84-85 миллионов квадратных метров жилья. По его словам, на сегодняшний день строительство идет опережающими темпами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мутко заявил, что 70% россиян с семьей хотят жить в частных домах. Он добавил, что по итогам первого полугодия количество введенного частного жилья опередило ввод по многоквартирным жилым домам.

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