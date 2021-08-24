Мутко заявил, что 70% россиян с семьей хотят жить в частных домах

Мутко заявил, что 70% россиян с семьей хотят жить в частных домах
По словам Мутко, на сегодняшний день 70% семей хотели бы жить в своих домах. Фото: сайт Кремля

Гендиректор «Дом.рф» Виталий Мутко рассказал, что около 40 млн российских семей хотели бы жить в собственных частных домах, а не квартирах.

Мутко рассказал об этом 24 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Мутко, на сегодняшний день 70% семей хотели бы жить в своих домах. Сейчас в частных домах проживают около 18 млн семей. Таковы результаты опроса общественного мнения.

Он добавил, что по итогам первого полугодия количество введенного частного жилья опередило ввод по многоквартирным жилым домам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин заявил, что у России впервые есть шанс решить жилищный вопрос. По словам Путина, перед страной стоит еще много нерешенных задач, однако ситуация позволяет сказать, что впервые за всю историю России есть шанс решить эту задачу.

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