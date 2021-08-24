Путин заявил, что у России впервые есть шанс решить жилищный вопрос

Путин подчеркнул, что в этой сфере остается много задач, которые стоят перед правительством. Фото: Кремль

Путин подчеркнул, что в этой сфере остается много задач, которые стоят перед правительством. Фото: Кремль

Российский президент Владимир Путин заявил, что у России впервые в истории появилась возможность решить железный вопрос.

Об этом глава государства рассказал на встрече с гендиректором «Дом.рф» Виталием Мутков. По словам Путина, перед страной стоит еще много нерешенных задач, однако ситуация позволяет сказать, что впервые за всю историю России есть шанс решить эту задачу.

«Мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу – хотя бы в целом», — отметил президент.

Политик подчеркнул, что в этой сфере остается много задач, которые стоят перед правительством и организацией Мутко.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тыс. рублей.