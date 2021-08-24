Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин подписал документы о выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей.

Это выплата предназначена пенсионерам, работавшим в полиции, МЧС, ФСИН, нацгвардии и органах по контролю за оборотом наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Единовременную выплату пенсионеры получат в следующем месяце. Никаких заявлений подавать не надо.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян нельзя запугивать и заставлять делать прививку от коронавируса. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. По его словам, стимулы к вакцинации от новой болезни можно и нужно создавать, но это не должно быть навязыванием. Как сообщил ТАСС, Путин также подчеркнул необходимость проведения профилактических осмотров граждан с повышенным риском заражения COVID-19.