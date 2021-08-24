Путин призвал не навязывать вакцинацию от коронавируса

Путин напомнил, что в России уже давно существует утвержденный перечень обязательных прививок. Фото: сайт Кремля

Путин напомнил, что в России уже давно существует утвержденный перечень обязательных прививок. Фото: сайт Кремля

Россиян нельзя запугивать и заставлять прививаться. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

По его словам, стимулы к вакцинации от коронавируса можно и нужно создавать, но это не должно быть «кампанией навязывания» прививок.

Как сообщил ТАСС, Путин также подчеркнул важность вовремя поставлять необходимое оборудование в поликлиники и необходимость проведения профилактических осмотров всех граждан с повышенным риском заражения COVID-19.

Напомним, по последним данным, в России за сутки коронавирус выявили у 19 454 человек. С начала пандемии в России зафиксировали 6 766 541 случай коронавируса, скончались 176 820 пациентов с коронавирусом

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мутации коронавируса опасны, так как способны вызвать более тяжелое течение болезни, увеличить заразность вируса, а также снизить иммунную защиту после вакцинации.