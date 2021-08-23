Иммунолог раскрыл опасное последствие медленной вакцинации населения

Иммунолог раскрыл опасное последствие медленной вакцинации населения
В России продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Если доля вакцинированного от COVID-19 населения будет меньше 80-90% населения планеты, то в какой-то момент придется начать разработку новых препаратов. Об этом рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, мутации новой болезни опасны, так как способны вызвать более тяжелое течение болезни, увеличить заразность вируса, а также снизить иммунную защиту после вакцинации.

Специалист по особо опасным инфекциям отметил в беседе с радио Sputnik, что с каждым изменением вируса вакцинный иммунитет уменьшается, потому что вирус, на материале которого сделана вакцина, меняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 19 454 человека. С начала пандемии в стране зафиксировали 6 766 541 случай коронавируса.

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Иммунолог раскрыл опасное последствие медленной вакцинации населения