В России снова обновился максимум смертности от COVID за сутки

В России снова обновился максимум смертности от COVID за сутки
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В России за последние сутки умерли 984 пациента. Это абсолютный рекорд за все время пандемии.

Как следует из статистики федерального оперштаба на 13 октября, общее число летальных исходов зарегистрировано на отметке в 219 329 человек. Рекорды по количеству погибших обновляются каждые сутки уже более недели.

За последние сутки также выявлены 28 717 новых случаев заражения COVID-19. Наибольший прирост фиксируется в столице, Петербурге и Подмосковье.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пациенты с диагностированным коронавирусом стали чаще жаловаться на новые симптомы заболевания.

коронавирусная пандемия Россия смертность от коронавируса


 

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