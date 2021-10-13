В России снова обновился максимум смертности от COVID за сутки

В России за последние сутки умерли 984 пациента. Это абсолютный рекорд за все время пандемии.

Как следует из статистики федерального оперштаба на 13 октября, общее число летальных исходов зарегистрировано на отметке в 219 329 человек. Рекорды по количеству погибших обновляются каждые сутки уже более недели.

За последние сутки также выявлены 28 717 новых случаев заражения COVID-19. Наибольший прирост фиксируется в столице, Петербурге и Подмосковье.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пациенты с диагностированным коронавирусом стали чаще жаловаться на новые симптомы заболевания.