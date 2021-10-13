Врач назвала новые симптомы коронавируса

Врач назвала новые симптомы коронавируса
Дельта-штамм коронавируса в 38% случаев вызывает расстройства ЖКТ. Фото: pexels

Пациенты с диагностированным коронавирусом стали чаще жаловаться на новые симптомы заболевания, сообщила главный врач клиники в Новосибирске Татьяна Овсянникова.

Специалист рассказала, у каждого штамма COVID-19 появляются новые симптомы. Сейчас больные коронавирусом жалуются на сухой кашель, насморк и нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Кроме того, у многих наблюдается выпадение волос, передает НГС.

Врач отметила, что у ковида сейчас насчитывается около 16 тысяч мутаций. Вместе с новым патогеном меняется и симптоматика болезни.

Овсянникова добавила, что дельта-штамм коронавируса в 38% случаев вызывает расстройства ЖКТ. А потеря обоняния и изменения вкуса стали встречаться в 57% случаев, хотя раньше этот показатель был на уровне 99%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург заявил, что прививка «Спутником Лайт» продлевает защиту от коронавируса на полгода.

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