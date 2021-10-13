В десяти школах Москвы начнут бесплатно тестировать на коронавирус

В десяти школах Москвы начнут бесплатно тестировать на коронавирус
Каждая школа составит расписание с датой, временем и местом тестирования для каждого класса. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В столице начинается пилотный проект по экспресс-тестированию на ковид учеников школ и учащихся дошкольных групп. Они будут сдавать такие тесты раз в две недели. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Брать образец для анализа будут только из носа. Все школы по отдельности сами решат, кто будет брать тест — их сотрудники или медперсонал. Такие экспресс-тесты можно купить в аптеках, они не требуют спецнавыков для их использования, отметила Ракова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Каждая школа составит расписание с датой, временем и местом тестирования для каждого класса. Вся процедура у класса будет проходить во время одного из уроков. На это уйдет не более 25 минут.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор составил список здорового питания для школьника.

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