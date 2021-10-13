Роспотребнадзор составил список здорового питания для школьника

Роспотребнадзор составил список здорового питания для школьника
Роспотребнадзор составил список здорового питания для школьника. Фото: pixabay.com

Появились рекомендации по здоровому питанию школьников во время учебных дней. В нем соблюдены принципы здорового питания, которые включают уменьшение потребляемого сахара, соли и колбасных изделий. Рекомендации составил и опубликовал на своем сайте Роспотребнадзор.

В список рекомендаций, опубликованном на сайте ведомства, входит составленное базовое меню в разных вариантах, на их основе будут разрабатываться региональные типовые меню. В них будут учитываться территориальные, национальные и другие специфические черты питания населения той, или иной области.

Роспотребнадзор сделал акцент на формировании правильного питания для школьника. Завтрак, как говорится в рекомендациях, должен составлять 20-25% от суточной калорийности, а обед — 30-35%. Также лучше не забывать про витамины и микроэлементы. А вот на счет сладенького в виде вафлей, конфет, печенья, колбасных изделий, консервированной рыбы и овощей Роспотребнадзор настроен отрицательно. По мнению ведомства, такие продукты в меню школьника включать не стоит.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Смольном не будут сдвигать сроки осенних каникул в школах Петербурга, но они продлятся две недели с учетом ноябрьских выходных.

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