Осенние каникулы для петербургских школьников продлятся неделю с «бонусом»

Осенние каникулы для петербургских школьников продлятся неделю с «бонусом»
В школу дети отправятся только восьмого ноября. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Смольном не будут сдвигать сроки осенних каникул в школах Петербурга. Однако с учётом ноябрьских выходных они продлятся две недели. Вот такой приятный бонус для учащихся Северной столицы.

Так, ковидная обстановка в петербургских школах всю первую четверть остается спокойной и дает возможность сохранять очный формат обучения. Из-за этого изменения сроков осенних каникул для школьников городов не рассматриваются. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Осенние каникулы начнутся 25 октября и пройдут до 3 ноября. Но наступающие следом праздничные выходные продлят отдых ещё на четыре дня. В школу дети отправятся только восьмого ноября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургскую учительницу биологии, работавшую в школе при Консерватории имени Римского-Корсакова, вынужденно написала заявление об увольнении после того, как руководство узнало о необычном блоге девушке.

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