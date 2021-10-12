Осенние каникулы для петербургских школьников продлятся неделю с «бонусом»

Так, ковидная обстановка в петербургских школах всю первую четверть остается спокойной и дает возможность сохранять очный формат обучения. Из-за этого изменения сроков осенних каникул для школьников городов не рассматриваются. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Осенние каникулы начнутся 25 октября и пройдут до 3 ноября. Но наступающие следом праздничные выходные продлят отдых ещё на четыре дня. В школу дети отправятся только восьмого ноября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургскую учительницу биологии, работавшую в школе при Консерватории имени Римского-Корсакова, вынужденно написала заявление об увольнении после того, как руководство узнало о необычном блоге девушке.