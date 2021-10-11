Петербургская учительница со скандалом уволилась из школы из-за блога о секспросвете

Петербургскую учительницу биологии, работавшую в школе при Консерватории имени Римского-Корсакова, вынужденно написала заявление об увольнении после того, как руководство узнало о необычном блоге девушке. В своем Instagram она рассказывает о сексуальном просвещении.

По словам учительницы, она проработала в школе всего месяц. После этого оказалось, что родители обнаружили страничку петербурженки в социальной сети, где девушка открыто говорит на «взрослые» темы. Родителей учеников, как и администрацию школы, не вдохновила тематика блога — они посчитали, что педагогу «не подобает вести такую деятельность», передает «Фонтанка».

При этом собеседница издания подчеркивает, что аккаунт был помечен соответствующей возрастной маркировкой (18+). Кроме того, учительница установила необходимые возрастные фильтры. «Я сделала все по закону, что от меня требуется для защиты детей от травмирующей информации», — утверждает педагог.

Однако когда девушку поставили перед выбором — работа или блог, петербурженка приняла решение уйти из школы и закрыть свой аккаунт в Instagram. Теперь доступ к публикациям есть только у подписчиков.

«Я обычный нормальный человек и занимаюсь тем, что считаю нужным. Я работаю только со взрослыми, половое просвещение взрослых позволяет растить здоровых детей. Это позволяет предотвратить насилие», — аргументирует учительница свой выбор.

В школе подтверждают информацию об увольнении сотрудницы, но отмечают, что девушка сделала это по собственному желанию.

Напомним, что это не первая скандальная история подобного рода в петербургских школах. В 2019 году уволили 25-летнюю учительницу, которая вела Twitter под шуточным никнеймом «владычица пивная». Бывшие ученики даже собирались устроить митинг в поддержку педагога. В 2020-м такая же ситуация с «владычицей» произошла в школе №559 Выборгского района. Девушку попросили покинуть рабочий коллектив, узнав о ситуации с блогом.