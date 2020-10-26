Петербургская учительница вновь уволена из-за постов в Twitter

Руководство еще одной школы в Северной столице уволило учительницу, известную в соцсети Twitter под ником «владычица пивная». В блоге она писала про секс и алкоголь.

Как сообщает Znak, на этот раз блог учительницы истории и обществознания не оценило руководство школы №559 Выборгского района, куда она пришла работать после первого увольнения. Педагог рассказала, причиной опять стал ее блог, за которым тянется «очень некрасивый цифровой след». По ее словам, против нее «развернули целую крысиную кампанию с докладными».

В школе информацию об увольнении петербурженки подтвердили, заявив, что она ушла по собственному желанию.

Напомним, год назад «владычица пивная» из-за своего блога потеряла работу в школе №579 Приморского района.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге школьники хотят устроить митинг в защиту уволенной из-за Twitter учительницы.