Мексика не теряет надежды на скорое одобрение «Спутника» в ВОЗ

Мексика не теряет надежды на скорое одобрение &#171;Спутника&#187; в ВОЗ
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что, по его данным, решение ВОЗ сертифицировать российскую вакцину от ковида, которая применяется в этой стране, не займет много времени.

«Мы оказываем давление на Всемирную организацию здравоохранения, потому что, например, «Спутник» применяется в 65 странах, а CanSino — в 20 странах», — сказал он радиостанции Formula.

Также чиновник отметил, что процедуры ВОЗ в отношении «Спутника» неоправданно затянуты, и в Мексике надеются на её скорейшее одобрение.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" ВОЗ мексика


 

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