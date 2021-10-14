У кого о чем болит: важные сигналы нашего тела

Подавленный гнев, страх, психологическая закрытость — наше тело откликается на все наши сильные переживания болью. И эта боль как предупреждение, утверждают психосоматологи.

Если не обращать на эти знаки внимания и купировать боль лекарствами, то болезненные ощущения будут и дальше беспокоить, нарастая со временем. Почему так происходит? Ответы на это дает телесно-ориентированная психотерапия. Ее методом прошли научную аккредитацию и получили признание Европейской Ассоциации Психотерапии. В основе такого вида психотерапия лежит понятие мышечных зажимов, которые являются симптомами различных психических расстройств.

О чем болит наше тело?

Согласно телесно-ориентированной психотерапии, каждая часть нашего тела имеет отражение в сознании: психологическую символику. Подчеркнем, прежде чем искать психосоматические причины недугов, рекомендуется проконсультироваться с врачами, чтобы исключить конкретные физические проблемы.

Если болят ноги

Ноги и стопы связаны с нашей психологической устойчивостью — умением стоять на земле, опираясь на окружающих и собственный опыт.

Если человек оказывается не уверен в своих силах или не приемлет помощи или закрылся от близких, то боль в ногах – верная примета этого состояния.

Если проблемы с бедрами и тазом

Эта область тела связана не только с сексуальностью, но и вообще внутренней силой человека. Подавленные обиды и отсутствие самоценности приводят к проблемам с тазом. Если на бедрах нарастает жировая прослойка и не уходит, какие меры мы бы ни предпринимали, то, скорее всего, дело тут вот в чем. Жировая прослойка увеличивает вес тела, а значит, и его устойчивость, «заметность». В первую очередь нужно проработать вопрос с неуверенностью в себе, говорят психологи.

Частые порезы или травмы рук

Телесно-ориентированная психотерапия трактует руки как связь с окружающим миром. Если «ответственные» за контакты с другими людьми, постоянно травмируются (порезы, ожоги), то стоит проанализировать эту часть вашей жизни. Испытываете ли чувство вины перед кем-то? Возможно, вспомнятся застарелые обиды, которые нужно обязательно осмыслить или попросить прощения у тех, кого обидели.